İstanbulspor'dan iki iç transfer
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'dan iki iç

    İstanbulspor'dan iki iç transfer

    , geçen sezon kadrosunda bulunan ve ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

    1. Lig ekibi , 2018- 2019 sezonuna yapılan iç transferlerle de hazırlanıyor. Sarı-siyahlılar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçen sezon takımda forma giyen ve ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
    Eslem Öztürk, geçen sezon İstanbulspor forması altında 25 mücadelede görev alırken, İbrahim Yılmaz ise çıktığı 33 maçta 3 gol ile takımına katkı sağladı.
    1. 26.7.2018 11:44
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