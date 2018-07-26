İstanbulspor'dan iki iç transfer
İstanbulspor, geçen sezon kadrosunda bulunan Eslem Öztürk ve İbrahim Yılmaz ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor, 2018- 2019 sezonuna yapılan iç transferlerle de hazırlanıyor. Sarı-siyahlılar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçen sezon takımda forma giyen Eslem Öztürk ve İbrahim Yılmaz ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Eslem Öztürk, geçen sezon İstanbulspor forması altında 25 mücadelede görev alırken, İbrahim Yılmaz ise çıktığı 33 maçta 3 gol ile takımına katkı sağladı.
Eslem Öztürk, geçen sezon İstanbulspor forması altında 25 mücadelede görev alırken, İbrahim Yılmaz ise çıktığı 33 maçta 3 gol ile takımına katkı sağladı.
- 26.7.2018 11:44
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