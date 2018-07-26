Giresun’un Landel aşkı – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’un Landel aşkı

    Giresun’un Landel aşkı

    ekibi, uzun süredir temas halinde olduğu Gineli orta sahadan vazgeçmiyor, transferde tüm şartları zorluyor

    SÜPER Lig parolasıyla yeni sezona hazırlanan Giresunspor, uzun süredir listesinde yer alan Michel Landel'den vazgeçmiyor. ekibi, ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki orta saha için görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Güney ekibinde fazla forma şansı bulamayan Gineli futbolcunun da Giresunspor'da oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor. Landel'de ısrarcı olan çotanakların bu transferde tüm şartları zorladığı kaydediliyor.

    YEPYENİ BİR TAKIM KURDUK
    GİRESUNSPOR Başkanı Mustafa Temel Bozbağ, transferi kısa sürede tamamlamak istediklerini ifade edip, "Orta saha haricinde tüm mevkilerde alternatifli bir kadroya sahibiz. Hedefimiz kısa sürede kadroya son şeklini vermek. bir oluşturduk. Aldığımız tüm oyuncuların da başarılı olacağına inanıyorum. Uyum sürecini de kısa sürede atlatacaklardır" sözlerini sarfetti.
    1. 26.7.2018
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