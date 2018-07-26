ESKİŞEHİRSPOR Başkanı Halil Ünal, dün camiya umut dolu mesajlar gönderdi. Kulüp içindeki çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Ünal, "Transferde ince eleyip, sık dokuyoruz. Aramıza katılacak oyuncular var. Çok önemli bir golcü almak istiyoruz. Bu isimleri kimseyle paylaşmıyorum. Bunlardan biri yerli, diğer yabancı olacak" açıklamasında bulundu.