Adanaspor’a durmak yasak! – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’a durmak yasak!

    Adanaspor’a durmak yasak!
    BOLU'DA yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , teknik direktör yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Tam kadro idmanlarını sürdüren Toros Kaplanları dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu arada turuncu-beyazlılar, bugün bir hazırlık maçı oynayacak. Adanaspor, saat 16.00'da 1. Lig'in yeni takımı ile kozlarını paylaşacak.
    1. 26.7.2018
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