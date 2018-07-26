Adanaspor’a durmak yasak!
BOLU'DA yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adanaspor, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Tam kadro idmanlarını sürdüren Toros Kaplanları dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu arada turuncu-beyazlılar, bugün bir hazırlık maçı oynayacak. Adanaspor, saat 16.00'da 1. Lig'in yeni takımı Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.
- 26.7.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Adanaspor’a durmak yasak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.