Kulüp başkanı Halil Ünal : " Transfer konusununda ince eleyip, sık dokuyoruz. Bu yüzden transferleri geç yapıyoruz" "Kaleci Günay Güvenç yarın sabah takımımız katılacak. Forvet konusunda çok önemli golcü almak istiyoruz"

Ünal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde eski kulüp başkanlarından Nebi Hatipoğlu ile düzenlediği basın toplantısında, Hatipoğlu'nun kulübü ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eskişehirspor'un güç birlikteliğiyle layık olduğu Süper Lig'e çıkmaya hazırlandığını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Kulüp içindeki çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Mali sıkıntılar yakamızı bırakmıyor. Ancak onları çözmeye çalışıyoruz. Transfer konusununda ince eleyip, sık dokuyoruz. Bu yüzden transferleri geç yapıyoruz. Aramıza katılacak oyuncular var. Kaleci Günay Güvenç yarın sabah takımımız katılacak. Forvet konusunda çok önemli golcü almak istiyoruz. Bu isimleri kimseyle paylaşmıyorum. Bunlardan biri yerli, diğer yabancı olacak. Çok sıkışırsak ikisi de yabancı olabilir."

Ünal, bugüne kadar sadece 4 loca satabildiklerine değinerek, Eskişehir'deki şirketlerin kulübe destek için loca satın alması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni stattan 100 bin lira değerinde bir loca satın alan eski kulüp başkanlarından Nebi Hatipoğlu da Eskişehirspor kentin en büyük markası ve değeri olduğunu belirterek, herkesin bu markaya ve değere sahip çıkmak zorunda olduğunu vurguladı.