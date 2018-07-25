Eskişehirspor transferde temkinli
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    transferde temkinli

    Eskişehirspor transferde temkinli

    1. Lig takımlarından 'un kulüp başkanı , konusununda ince eleyip sık dokuduklarını söyledi.

    Kulüp başkanı : " konusununda ince eleyip, sık dokuyoruz. Bu yüzden transferleri geç yapıyoruz" "Kaleci yarın sabah takımımız katılacak. Forvet konusunda çok önemli golcü almak istiyoruz"

    Ünal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde eski kulüp başkanlarından ile düzenlediği basın toplantısında, Hatipoğlu'nun kulübü ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    'un güç birlikteliğiyle layık olduğu 'e çıkmaya hazırlandığını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

    "Kulüp içindeki çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Mali sıkıntılar yakamızı bırakmıyor. Ancak onları çözmeye çalışıyoruz. Transfer konusununda ince eleyip, sık dokuyoruz. Bu yüzden transferleri geç yapıyoruz. Aramıza katılacak oyuncular var. Kaleci Günay Güvenç yarın sabah takımımız katılacak. Forvet konusunda çok önemli golcü almak istiyoruz. Bu isimleri kimseyle paylaşmıyorum. Bunlardan biri yerli, diğer yabancı olacak. Çok sıkışırsak ikisi de yabancı olabilir."

    Ünal, bugüne kadar sadece 4 loca satabildiklerine değinerek, Eskişehir'deki şirketlerin kulübe destek için loca satın alması gerektiğinin altını çizdi.

    Yeni stattan 100 bin lira değerinde bir loca satın alan eski kulüp başkanlarından Nebi Hatipoğlu da Eskişehirspor kentin en büyük markası ve değeri olduğunu belirterek, herkesin bu markaya ve değere sahip çıkmak zorunda olduğunu vurguladı.

    1. 25.7.2018 15:17
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