Eskişehirspor'da transfer
Siyah-kırmızılılar, Sezgin Coşkun ile bir yıllık sözleşme imzaladı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, deneyimli savunma oyuncusu Sezgin Coşkun ile bir yıllık anlaşma sağladı.
Kulübün resmin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp başkanı Halil Ünal ve sportif direktör İzzet Erdoğan ile bir araya gelen Sezgin Coşkun, kendisini bir yıllığına siyah-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen 33 yaşındaki Sezgin, 2007-2008 sezonundan 2016-2017 dönemine kadar Eskişehirspor'da görev yapmıştı.
- 24.7.2018 14:30
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
Eskişehirspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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