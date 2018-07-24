Denizlispor'da Etoundi belirsizliği
Forvet arayışlarını sürdüren Spor Toto 1'inci Lig ekibi Denizlispor'da Franck Etoundi belirsizliği yaşanıyor.
Yeşil-siyahlıların Kasımpaşa'dan transfer etmek istediği Kamerunlu golcünün yönetime henüz cevap vermediği belirtildi. Boluspor'la da görüşen Etoundi konusunda bilgilendirmede bulunan Başkan Mustafa Üstek, "Oyuncuyla her iki kulüp görüşüyor. Oyuncu henüz Boluspor'a imza atmadı. Ancak bize de cevap vermedi. Kendisinden haber bekliyoruz" diye konuştu.
- 24.7.2018 12:18
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
Denizlispor'da Etoundi belirsizliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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