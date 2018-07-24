Denizlispor'da Etoundi belirsizliği
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'da Etoundi belirsizliği

    <a href="/index/denizlispor?id=e23975c0-d175-441d-90c0-43547ae91b76" class="" rel="tag">Denizlispor</a>'da Etoundi belirsizliği

    Forvet arayışlarını sürdüren 1'inci Lig ekibi 'da Franck Etoundi belirsizliği yaşanıyor.

    Yeşil-siyahlıların 'dan transfer etmek istediği Kamerunlu golcünün yönetime henüz cevap vermediği belirtildi. 'la da görüşen Etoundi konusunda bilgilendirmede bulunan Başkan Mustafa Üstek, "Oyuncuyla her iki kulüp görüşüyor. Oyuncu henüz 'a imza atmadı. Ancak bize de cevap vermedi. Kendisinden haber bekliyoruz" diye konuştu.

    1. 24.7.2018 12:18
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