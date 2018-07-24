Yeşil-siyahlıların Kasımpaşa'dan transfer etmek istediği Kamerunlu golcünün yönetime henüz cevap vermediği belirtildi. Boluspor'la da görüşen Etoundi konusunda bilgilendirmede bulunan Başkan Mustafa Üstek, "Oyuncuyla her iki kulüp görüşüyor. Oyuncu henüz Boluspor'a imza atmadı. Ancak bize de cevap vermedi. Kendisinden haber bekliyoruz" diye konuştu.