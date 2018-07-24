Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Oldukça yatırım yapan takımlar var. Kadrolarını bozmayan takımlar var. Bizde kadromuzu bozmadık. Güzel bir lig olacak diye düşünüyorum" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, denge çalışmasıyla başladı. Daha sonra core antrenman gerçekleştirilirken, iki grup halinde sınırlı alan oyunu ile antrenman devam etti. Sabah antrenmanı, dayanıklılık çalışması ile sona erdi.



Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta biraz daha tempoyu yükseltip lig seviyesine gelmek istiyoruz. Cumartesi günü bir hazırlık maçımız daha var. Daha sonra ikinci etap çalışmalarımızı sonlandıracağız. İki gün izinden sonra maç haftası gibi yeniden başlayacağız. Bütün hazırlık maçlarını yakından izliyoruz. Ben izleyemesem bile antrenör arkadaşlarım izliyor. Gelen raporlar hep olumlu. Çok güzel, kaliteli bir lig olacağı sinyallerini veriyor. Oldukça yatırım yapan takımlar var. Kadrolarını bozmayan takımlar var. Bizde kadromuzu bozmadık. Güzel bir lig olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.