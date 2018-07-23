Esstore ile Eskişehirspor'un sözleşmesi sona erdi
Eskişehirspor ile Esstore arasındaki sözleşmenin süresi sona erdi.
Yeni sözleşme konusunda 3 firmanın Eskişehirspor yönetimi ile görüşme yaptığı öğrenilirken, Esstore konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, yeni sözleşme yapılmasının söz konusu olmadığı aktarılırken, "Esstore mağaza yönetimi olarak Eskişehirspor Kulübü ile olan sözleşme süremiz sona ermiştir. Sözleşmeyi şirketimiz bünyesinde yenilememiz kesinlikle söz konusu değildir.
Esstore'u devir aldığımız günden bu yana, kulübümüz düzenli olarak ürün satışından para kazanmaktadır. Eskişehir kamuoyu gayet iyi bilmektedir ki; Esstore şimdiye kadar gerekli tüm fedekarlık ve adımlarda bulunmuştur. Esstore'un devredilmesi için gerekli şartların Eskişehirspor Kulübü tarafından belirlenmesi talep edilmiştir. Eskişehirspor'a hizmet etmekten başka bir amacı olmayan Esstore yönetimi olarak, kulübümüze daha çok kaynak oluşturacak herhangi bir kişi ya da kuruma, Estore'un işletilmesini bıraktığımızı bildirmek isteriz. Şu anda 3 firma Esstore Mağazası'nın işletilmesi konusunda Eskişehirspor Kulübü ile görüşmelere devam etmektedir. Eskişehir'in tüm saygın iş adamlarını Esstore'u işletmeye çalışıyoruz" denildi.
- 23.7.2018 14:49
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
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serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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İbanez’de arpacık çıktı
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hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Toplam 5
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Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
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