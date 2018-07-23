Boluspor, çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    , çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor

    <a href="/index/boluspor?id=48bfa66a-6cb8-495e-a4cd-c2ca5ad74201" class="" rel="tag">Boluspor</a>, çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor

    SPOR Toto 1. Lig ekibi , Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdürdü.

    Günde çift antrenmanla hazırlıklarına hız kesmeden devam eden kırmızı beyazlılar, bugünkü çalışmasını yardımcı antrenörler gözetiminde yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman ısınma koşusu ile başlayıp yenileme çalışması ile sona erdi. 'un komitesi ve teknik heyeti bir yandan da yapılacak olan transferler konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

    1. 23.7.2018 15:34
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