Günde çift antrenmanla hazırlıklarına hız kesmeden devam eden kırmızı beyazlılar, bugünkü çalışmasını yardımcı antrenörler gözetiminde yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman ısınma koşusu ile başlayıp yenileme çalışması ile sona erdi. Boluspor'un transfer komitesi ve teknik heyeti bir yandan da yapılacak olan transferler konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

