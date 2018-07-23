Boluspor, çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor
SPOR Toto 1. Lig ekibi Boluspor, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Günde çift antrenmanla hazırlıklarına hız kesmeden devam eden kırmızı beyazlılar, bugünkü çalışmasını yardımcı antrenörler gözetiminde yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman ısınma koşusu ile başlayıp yenileme çalışması ile sona erdi. Boluspor'un transfer komitesi ve teknik heyeti bir yandan da yapılacak olan transferler konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
- 23.7.2018 15:34
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
Yorum
serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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İbanez’de arpacık çıktı
Toplam 1
Yorum
hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
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