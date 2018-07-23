Bayburt İl Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk'ten istifa açıklaması
Bayburt İl Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk, yazılı bir açıklama yaptı
Şentürk açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Bayburt Gurup İl Özel İdare Spor Başkanlığına 2012 yılında başladım, bu uzun soluklu yolculukta BAL Liginden aldığımız takımımızı 14 yıllık profesyonel Lig hasretine son vererek 3 lige çıkardık. Aynı yıl Ziraat Türkiye Kupasında Guruplara kalarak ülkemizin güzide kulüplerini ve Süper Ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe'yi ilimize getirme başarısını gösterdik.
İyi ve kötü günde hep Kulübümüzün yanında ve destekçisi oldum, Kulübümüzü tesisi ve idman sahası i her şeyi ile imrenilen bir kulüp haline getirdik. Kulübümüz tüm bu süreçlerde Bayburt Gurup adıyla özdeşleşen ve değerlendirilen bir hal almış ve destek vermesi gerekenler beklenen ve istenen desteği vermemişlerdir.
Bayburt İl Özel İdare Sporumuza; Bayburt Gurup Ailesi olarak doğup büyüdüğümüz şehrimize bir vefa borcu olarak hizmet ettik ve layığı ile temsil ettik. Tüm bu süreçte hiçbir desteğini esirgemeyen Kulüp Onursal Başkanımız Abdurrahman Şentürk'e saygı, sevgi ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca aynı desteği esirgemeyen Ali, Güngör ve Ahmet Şentürk'e ve 2012 yılından 2018 yılına kadar bizimle aynı kaderi paylaşan Yönetim Kurulu üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Bizlerle uzun yolculuğumuzda aynı hedefe kilitlenen Teknik Ekiplerimize, Futbolcu ve Yardımcı Ekiplerimize, Personelimize Bayburt İl Özel İdare Spor Genel Kurul Üyelerine, İl Özel İdare Personeline, Bizleri yalnız bırakmayan Basın Mensuplarımıza ve tüm Bayburt Halkımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Bu günden itibaren bana ve Yönetim Kuruluma yüklenen bu şerefli görevden 25 Yönetim Kurulu arkadaşımla beraber istifa ediyor Yeni seçilecek Yönetime ve Bayburt İl Özel İdare Sporumuza sonsuz başarılar diliyorum."
- 23.7.2018 12:10
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
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serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Bayburt İl Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk'ten istifa açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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