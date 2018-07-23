Altay'ın maçı yarıda kaldı
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın dün Afyonkarahisar kampında Cezayir 1'inci Lig takımı MC Oran ile oynadığı hazırlık maçı her iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle yarıda kaldı.
Siyah-beyazlılar sahaya Aydın - Yasin, Gençer, İbrahim Öztürk, Serkan, Aganovic, Metin, Ferhat, İbrahim Akın, Pedro ve Marco ilk 11'i ile çıkarken, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın 60'ıncı dakikasında tansiyon yükseldi.
Üst üste yaşanan ikili mücadelelelerde sertlik dozu aşılınca, iki takımın teknik direktörleri karşılaşmanın sona erdirilmesini kararlaştırdı. Kampta daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Bursaspor'a 1-0 yenilip, Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalan Altay, yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor'la son provasına çıkacak. Siyah-beyazlılar kampı noktaladıktan sonra lig öncesi son özel sınavlarını ise İzmir'de verecek.
- 23.7.2018 12:38
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
Yorum
serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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İbanez’de arpacık çıktı
Toplam 1
Yorum
hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
Altay'ın maçı yarıda kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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