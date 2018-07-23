Siyah-beyazlılar sahaya Aydın - Yasin, Gençer, İbrahim Öztürk, Serkan, Aganovic, Metin, Ferhat, İbrahim Akın, Pedro ve Marco ilk 11'i ile çıkarken, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın 60'ıncı dakikasında tansiyon yükseldi.



Üst üste yaşanan ikili mücadelelelerde sertlik dozu aşılınca, iki takımın teknik direktörleri karşılaşmanın sona erdirilmesini kararlaştırdı. Kampta daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Bursaspor'a 1-0 yenilip, Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalan Altay, yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor'la son provasına çıkacak. Siyah-beyazlılar kampı noktaladıktan sonra lig öncesi son özel sınavlarını ise İzmir'de verecek.