Altay'ın maçı yarıda kaldı
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'ın maçı yarıda kaldı

    Altay'ın maçı yarıda kaldı

    1'inci Lig ekiplerinden 'ın dün kampında Cezayir 1'inci Lig takımı MC Oran ile oynadığı hazırlık maçı her iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle yarıda kaldı.

    Siyah-beyazlılar sahaya - Yasin, Gençer, , Serkan, Aganovic, Metin, Ferhat, , Pedro ve Marco ilk 11'i ile çıkarken, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın 60'ıncı dakikasında tansiyon yükseldi.


    Üst üste yaşanan ikili mücadelelelerde sertlik dozu aşılınca, iki takımın teknik direktörleri karşılaşmanın sona erdirilmesini kararlaştırdı. Kampta daha önce oynadığı hazırlık maçlarında 'a 1-0 yenilip, 'la 1-1 berabere kalan , yarın Büyükşehir Belediyespor'la son provasına çıkacak. Siyah-beyazlılar kampı noktaladıktan sonra lig öncesi son özel sınavlarını ise 'de verecek.

    1. 23.7.2018 12:38
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