Sissoko geri döndü
Eskişehirspor, eski oyuncusunu renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig'e dönüş yapmak için kolları sıvayan Eskişehirspor, transferde bombayı patlattı. Uzun süredir eski yıldızı Ibrahim Sissoko'nun peşinde olan kırmızı-siyahlılar, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna kattı. Başkan Halil Ünal'la bir araya gelen Fildişi Sahilli oyuncu kendisini Es-Es'li yapan sözleşmeyi imzaladı.
DOXA'DA OYNADI
2014-2015 sezonunda Wolfsburg'tan kırmızı-siyahlı takıma transfer olan Sissoko, Süper Lig'de 26 karşılaşmada 1 gol ve 6 asistle oynamıştı. Daha sonra Konyaspor'a giden sol kanat oyuncusu, geçen sezon Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Doxa formasıyla 21 karşılaşmada görev yaptı.
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