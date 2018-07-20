Sissoko geri döndü – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Sissoko geri döndü

    Sissoko geri döndü

    , eski oyuncusunu renklerine bağladı

    Spor Toto 'e dönüş yapmak için kolları sıvayan , transferde bombayı patlattı. Uzun süredir eski yıldızı Ibrahim Sissoko'nun peşinde olan kırmızı-siyahlılar, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna kattı. Başkan Halil Ünal'la bir araya gelen Fildişi Sahilli oyuncu kendisini Es-Es'li yapan sözleşmeyi imzaladı.

    DOXA'DA OYNADI
    2014-2015 sezonunda Wolfsburg'tan kırmızı-siyahlı takıma olan Sissoko, Süper Lig'de 26 karşılaşmada 1 gol ve 6 asistle oynamıştı. Daha sonra 'a giden sol kanat oyuncusu, geçen sezon Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından formasıyla 21 karşılaşmada görev yaptı.

    1. 20.7.2018
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