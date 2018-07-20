Sissoko geri döndü

Spor Toto Süper Lig'e dönüş yapmak için kolları sıvayan Eskişehirspor, transferde bombayı patlattı. Uzun süredir eski yıldızı Ibrahim Sissoko'nun peşinde olan kırmızı-siyahlılar, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna kattı. Başkan Halil Ünal'la bir araya gelen Fildişi Sahilli oyuncu kendisini Es-Es'li yapan sözleşmeyi imzaladı.



DOXA'DA OYNADI

2014-2015 sezonunda Wolfsburg'tan kırmızı-siyahlı takıma transfer olan Sissoko, Süper Lig'de 26 karşılaşmada 1 gol ve 6 asistle oynamıştı. Daha sonra Konyaspor'a giden sol kanat oyuncusu, geçen sezon Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Doxa formasıyla 21 karşılaşmada görev yaptı.