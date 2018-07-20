Malili milli futbolcu Hamidou Maiga Hatayspor’da
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Malili milli futbolcu Hatayspor’da

    Malili milli futbolcu <a href="/index/hamidou-maiga?id=c840eb67-2c19-4cbb-b880-0b01daf101a7" class="" rel="tag">Hamidou Maiga</a> Hatayspor’da

    1. Lig’in yeni ekibi Hatayspor, Malili milli futbolcu ’yı renklerine bağladı.

    Bordo-Beyazlı ekip bir yanda kamp çalışmalarını sürdürürken diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Hatayspor, bu kapsamda Mali U-21 stoper mevkisinde oynayan 1995 doğumlu, 1,97 boyundaki ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


    Hatayspor Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Hatayspor Yönetim Kurulu Üyeleri Rahmi Vardı ve Aydın Toksöz hazır bulunurken, genç futbolcu kendisini Hatayspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.


    Son olarak 'ın AP Eginiakos takımında forma giyen , "Hatayspor'a gelmeyi çok istiyordum ve geldiğim için çok mutluyum. Takımımıza faydalı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

    1. 20.7.2018 09:16
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