Malili milli futbolcu Hamidou Maiga Hatayspor’da
Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Hatayspor, Malili milli futbolcu Hamidou Maiga’yı renklerine bağladı.
Bordo-Beyazlı ekip bir yanda kamp çalışmalarını sürdürürken diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Hatayspor, bu kapsamda Mali U-21 Milli Takımında stoper mevkisinde oynayan 1995 doğumlu, 1,97 boyundaki Hamidou Maiga ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Hatayspor Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Hatayspor Yönetim Kurulu Üyeleri Rahmi Vardı ve Aydın Toksöz hazır bulunurken, genç futbolcu kendisini Hatayspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Son olarak Yunanistan'ın AP Eginiakos takımında forma giyen Hamidou Maiga, "Hatayspor'a gelmeyi çok istiyordum ve geldiğim için çok mutluyum. Takımımıza faydalı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
- 20.7.2018 09:16
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Toplam 1
Yorum
buyuk transfer ingiltereden transfer yapmış ali hangi bölgeye acaba niye bugunu beklemiş acaba manidar
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Toplam 9
Yorum
Mustafa Yazıklar olsun,klubü resmen batırmışsınız bide utanmadan çıkıp konuşuyosunuz
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Atiba'dan Galatasaray iddialarına yanıt
Toplam 3
Yorum
samet bir oyuncuya 4 milyon verip kulubede oturtursan diğerine 650 bin vermek haksızlık değil mi atibanın çok emeği geçti bu takıma
Malili milli futbolcu Hamidou Maiga Hatayspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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