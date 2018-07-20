Feczesin Adana’da
Adanaspor, 32 yaşındaki Macar golcü Robert Feczesin ile prensipte anlaştı.
Adanaspor, 32 yaşındaki Macar golcü Robert Feczesin ile prensipte anlaştı. Son olarak Güney Kore 1. Lig ekiplerinden Jeonnam Dragons'ta forma giyen tecrübeli oyuncu, 24 karşılaşmada 10 gol attı.
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