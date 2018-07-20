Feczesin Adana’da – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Feczesin ’da

    Feczesin Adana’da

    , 32 yaşındaki Macar golcü ile prensipte anlaştı.

    , 32 yaşındaki Macar golcü ile prensipte anlaştı. Son olarak 1. Lig ekiplerinden Jeonnam Dragons'ta forma giyen tecrübeli oyuncu, 24 karşılaşmada 10 gol attı.

    1. 20.7.2018
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