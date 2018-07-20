Demir'den Maiga atağı! – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Demir'den Maiga atağı!

    Demir'den Maiga atağı!

    Pote ile temaslarını sıklaştıran mavi-lacivertli ekip, ve İngiltere’de de oynayan Malili golcüyü gündemine aldı

    hızlı ekibi , forvet arayışlarında yeni bir ismi gündemine aldı. Eski golcüsü Mickael Pote'yi geri döndürmek için çalışmalarını sürdüren mavi-lacivertliler, Mobido Maiga'nın transferi için atağa kalktı. Yönetimin, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ajman'da forma giyen 31 yaşındaki Malili golcünün menajerini görüşme yapmak için 'a davet ettiği öğrenildi. Kariyerine ülkesinde başlayan Maiga, 2007-2010 arasında Le Mans ve Sochaux formaları giydi.

    YILDIZI FRANSA'DA PARLADI
    Ligi'nde 126 karşılaşmada 38 gol kaydederek yıldızını parlatan Malili oyuncu, 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında karşılığında 'ın yolunu tuttu. 'de 34 karşılaşmada 4 golle oynayan Maiga; QPR, Al Nassr, Al İttihad ve Ajman'da da forma giydi. Malili oyuncu, 'da ise 59 karşılaşmada boy gösterirken 13 gol attı. Öte yandan Adana Demir'in, Roman Kosecki'nin oğlu Jakup Kosecki (27) için kulübü Slask Wroclaw'ı ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

    1. 20.7.2018
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