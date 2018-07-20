

Yeşil-mavili takımın yönetim kurulu üyesi Ahmet Yılmaz Zehiroğlu, takımın Slovenya kampı, transfer çalışmaları ve hedefleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kamp çalışmalarının devam ettiğini belirten Zehiroğlu, "Hocamız üç periyotta Rize, Erzurum ve son olarak Slovenya'da kamp programı planladı. 3 gündür Slovenya'dayız ve çalışmalarımız düzenli olarak devam ediyor" dedi.

"BUGÜN YARIN 1-2 TRANSFER GELEBİLİR"



Transfer çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Zehiroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hocamızın istekleri doğrultusunda futbolcular arıyoruz. Bugün yarın birkaç futbolcumuz kampa katılacak. En az 5 takviye daha planlıyoruz. Stoper ve sol bek başta olmak üzere hocamızın söylediği tüm mevkilere transfer yapmaya çalışıyoruz. Mevcut bir takımımız var ama Süper Lig'e başlıyorsun. Bunun sakatlığı her şeyi var. Hocamızın tespit ettiği eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Bugün yarın 1-2 oyuncu gelebilir."



"AYAKLARINI YERE SAĞLAM BASAN BİR TAKIM YARATMAK İSTİYORUZ"



Hedeflerinin Ligde kalıcı olmak olduğunu söyleyen Zehiroğlu şöyle devam etti:

"Asansör takım konumunda çıkmayı hedefliyoruz. Rizespor olarak tek amacımız kalıcı bir Çaykur Rizespor yaratmak. Onun için bütün uğraşları veriyoruz. Yönetim, teknik direktörümüz, futbolcular olarak bunun bilincindeyiz. Artık indi, çıktı, kaldı, kalmadı söylemlerinden uzak, ayaklarını yere sağlam basan bir takım yaratmak istiyoruz."



"TARAFTAR BAŞARIYA ENDEKSLİ"



Taraftarın başarıya endeksli olduğunu anlatan Zehiroğlu, bu konuda şunları söyledi:

"Rizeli hemşerilerimiz iyi bir takım kurduğumuzu gördüklerinde stadı dolduracaklarından şüphemiz yok. Biz onlara, onlar da bize muhtaç. Çaykur Rizespor'a yakışır bir seyirci konumunda olmaları iki taraf için de artıdır. Birlik beraberlik içerisinde bunu en iyi şekilde yürüteceğiz."

Türkiye'de mali sıkıntının her kulüpte olduğunu, kendilerinde de bulunduğunu da belirten Zehiroğlu, "Başarıya giden yolda eğer maddiyat lazımsa ne yapıp edip bunu bulup o başarıyı yakalayacağız" diyerek açıklamalarını tamamladı.