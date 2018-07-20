Berke tamam – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Berke tamam

    Berke tamam

    , geçen sezon 'da forma giyen 20 yaşındaki sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    , geçen sezon 'da forma giyen 20 yaşındaki sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Törende söz alan genç savunmacı, takımı için elinden geleni yapacağını söyledi.

    1. 20.7.2018
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