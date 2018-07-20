Afyon harekatı – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Afyon harekatı

    Afyon harekatı

    Brezilyalı sol kanat Alves’e imzaları atan mor-beyazlılar, son olarak ’un kalesini koruyan Rybka ile de anlaştı

    1. Lig'in yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. son 3 sezondur Arnavutluk ekiplerinden Flamurtari'de oynayan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Danilo Alves ile sözleşme imzalayan morbeyazlılar, geçen sezon 'da görev yapan 31 yaşındaki file bekçisi Oleksandr Rybka ile de anlaşma sağladı.

    BEŞ KUPA KAZANDI
    Kariyerine 'de başlangıç yapan Ukraynalı eldiven, ülkesinde Obolov ve Dinamo Kiev formaları da giydi. 4 kez Ligi, 4 kez Ukrayna şampiyonluğu yaşayan Rybka, 2016- 17'nin devre arasında Karabükspor'a imza attı. 23 karşılaşmada görev yapan tecrübeli ismin bonservisi elinde bulunuyordu.

    1. 20.7.2018
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