Afyon harekatı
Brezilyalı sol kanat Alves’e imzaları atan mor-beyazlılar, son olarak Karabükspor’un kalesini koruyan Rybka ile de anlaştı
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. son 3 sezondur Arnavutluk Süper Lig ekiplerinden Flamurtari'de oynayan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Danilo Alves ile sözleşme imzalayan morbeyazlılar, geçen sezon Karabükspor'da görev yapan 31 yaşındaki file bekçisi Oleksandr Rybka ile de anlaşma sağladı.
BEŞ KUPA KAZANDI
Kariyerine Dinamo Kiev'de başlangıç yapan Ukraynalı eldiven, ülkesinde Obolov ve Dinamo Kiev formaları da giydi. 4 kez Ukrayna Ligi, 4 kez Ukrayna Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Rybka, 2016- 17'nin devre arasında Karabükspor'a imza attı. 23 karşılaşmada görev yapan tecrübeli ismin bonservisi elinde bulunuyordu.
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