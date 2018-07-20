Adana Demirspor, Herve Kage'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    , 'i kadrosuna kattı

    Adana Demirspor, Herve Kage'i kadrosuna kattı

    1. Lig ekiplerinden , 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, Belçika Pro League'de mücadele eden KV Kortrijk'den Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu Kage'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

    , Kulübü Başkanı Murat Sancak ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.

    Geçen sezonun ikinci yarısında Süper Lig'de 'da kiralık olarak forma giyen Kage, 13 maça çıktı.

    Bu arada, Herve Kage'nin 9 Temmuz'da Spor Toto 1. Lig ekiplerinden ile imzaladığı sözleşmenin feshedildiği öğrenildi.

    1. 20.7.2018 03:53
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