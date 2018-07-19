Denizlispor'da Tisdell sesleri
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Denizlispor'da Tisdell sesleri

    Denizlispor'da Tisdell sesleri

    Transferde son olarak 'dan eski futbolcusu 'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Denizlispor, Tonia Tisdell'i Kızılcahamam'a getirdi.

    Geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen Liberyalı forvetin bir süre kampta takımla çalışacağı belirtilirken, teknik direktör Osman Özküylü'nün performansına göre Tisdell'in onay vereceği kaydedildi. 2009'da 'a gelen 26 yaşındaki futbolcu, Karşıyaka, Ankaragücü, Mersin İY ve Şanlıurfaspor formalarını terletti.
    Takviye çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren yeşil siyahlılar, Kızılcahamam kampındaki ilk hazırlık maçında ekibi Tractor Sazi ekibini 3-0 yendi. Kızılcahamam İlçe Stadı'nda 35'er dakikalık iki devre oynanan karşılaşmada Denizlispor'un gollerini, Cihan (2) ve Gökhan Süzen attı. Asil Kaan, Muhammet Himmet, Taha Can, Abdülkerim, Kerem Can, Mbamba, Burak, Aissati, Cihan, Burak Çalık ve Mehmet Akyüz on biri ile sahaya çıkan Denizlispor'da birçok futbolcuya şans verdi.

    1. 19.7.2018 12:34
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