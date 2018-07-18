Giresunspor Dauda'yı transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Nijerya asıllı İsveçli oyuncu Abiola Adedeji Dauda'yı kadrosuna kattı.
Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Dauda ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
Öte yandan, 30 yaşındaki futbolcu Dauda geçen sezon Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Atromitos'ta forma giymişti.
- 18.7.2018 09:39
- Güncelleme: 19.7.2018 11:00
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