Afjet Afyonspor, hazırlık maçında farklı kazandı
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    , hazırlık maçında farklı kazandı

    Afjet Afyonspor, hazırlık maçında farklı kazandı

    1. Lig takımlarından , aynı ligde mücadele eden ile karşılaştığı hazırlık maçını 5-0 kazandı.

    Yeni sezon hazırlıklarına 'da sürdüren , bu sezon aynı ligde mücadele edeceği takımı ile Zafer Stadı'nda hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmanın orta hakemliğini Turgut Doman yaparken, yardımcıları ise Gürcan Dönmez, Ramazan Ufuk Avdaş ve Sercan Murat Gündüzler oldu. Affet Afyonspor karşılaşmaya Murat Demir, Türker Topbaş, , Bayram Çetin, , , , Oltan Karakullukçu, Aykut Uluç, Erdi Zengin ve Timuçin Aşçıgil 11'iyle çıkarken, Balıkesirspor Baltok ise Asil Kaan Eryılmaz, Kaan Kayalı, Mehmet Mert Tekin, İbrahim İçuz, Yunus Emre Karaman, Harun Raşit Oybak, Ömer Tayyip Karaduman, Aybars Ceylan, Emir Dede, Serdar Güncü ve Metehan Güroz 11'iyle sahada yer aldı.
    Karşılaşmaya etkili başlayan Afjet Afyonspor 19'uncu dakikada Enes Ata ile 1-0 öne geçti. Afjet Afyonspor 35'inci dakikada durumu 2-0'a taşıdı. İlk yarıyı Afjet Afyonspor 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıya Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, Nazmi Candoğan dışındaki 10 oyuncuyu değiştirerek başladı. Balıkesirspor Baltok takımı ise ilk yarıdaki 11'iyle ikinci yarıya çıktı. 56'ncı dakikada Afjet Afyonspor'dan Onur Toprak durumu 3-0'a taşıyan golü attı. Ceza sahası içerisine etkili gelen Afjet Afyonspor 65'inci dakikada Sinan Özkan ile durumu 4-0'a taşıdı. 76'ncı dakikada Afjet Afyonspor Zeki Sevimgil'in golüyle durumu 5-0 yaptı. Karşılaşma Afjet Afyonspor'un 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
    Afyonkarahisar Valisi da karşılaşmayı izledi.



    Kaynak: DHA
    1. 18.7.2018 10:49
    2. Güncelleme: 19.7.2018 10:59
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