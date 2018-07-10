Rüştü imzaladı – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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HEPSİ
    10 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    imzaladı

    Rüştü imzaladı
    , Hanlı ile anlaştı. Mavi-lacivertli ekip, Bursasporlu 21 yaşındaki Rüştü'yü kiralık olarak aldı. Sol bek oyuncusu Adana Demirspor'da 2 yıllığına kiralık olarak oynayacak
    1. 10.7.2018
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