Kaleci Erhan’ı Altınordu aldı
- 10.7.2018
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
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UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
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