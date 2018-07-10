Kaleci Erhan’ı Altınordu aldı – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    ’ı Altınordu aldı

    Kaleci Erhan’ı Altınordu aldı
    TFF 3. Lig'de forma giymek istemediği için Karşıyaka'dan ayrılmayı talep eden Erentürk, 1. Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altınordu'ya transfer oldu. Kırmızı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllığına anlaşma sağladığı öğrenildi.
    1. 10.7.2018
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