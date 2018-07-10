Aktaş Gazişehir’de – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    Aktaş Gazişehir’de

    Aktaş Gazişehir’de
    SPOR Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir , son olarak İstanbulspor forması giyen başarılı futbolcu Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 yıllık imza attı.
    1. 10.7.2018
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