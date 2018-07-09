Spor Toto 1. Lig'de fikstür çekimi yarın yapılacak
Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.30'da başlayacak.
Kura çekimine TFF yetkilileri ile 1. Lig kulüplerinin temsilcileri katılacak.
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. 1. Lig'de sezon 19 Mayıs 2019'da yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.
- 9.7.2018 10:21
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Cocu Elmas buldu!
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu çocuğun kumaşı sağlam gerekirse bu sezon yapılanma sezonu olacağından feda başlatılabilir alt yapıdan potansiyelli oyuncular A takıma..
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En dayanıklı İbanez oldu
Toplam 1
Yorum
ts61 sezon başladığındada paf takıma yollayıp ödüllendirirsiniz. şu damdoya verilen şans bu adama verilmedi ve bunun gibi nicelere...
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Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
Toplam 4
Yorum
fbli azizin başkanlığı süresince fb liğimi dondurmuştum,ali koç geldi tekrar fb liliğime devam demiştim, ama volkan yüzünden tekrar donduracağım.
Spor Toto 1. Lig'de fikstür çekimi yarın yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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