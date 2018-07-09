Spor Toto 1. Lig'de fikstür çekimi yarın yapılacak – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    1. Lig'de fikstür çekimi yarın yapılacak

    <a href="/index/spor-toto?id=81952882-f0be-47bc-bb71-abb04fcd6fcf" class="" rel="tag">Spor Toto</a> 1. Lig'de fikstür çekimi yarın yapılacak

    1. Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yarın yapılacak.

    () yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.30'da başlayacak.

    Kura çekimine yetkilileri ile 1. Lig kulüplerinin temsilcileri katılacak.

    1. Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. 1. Lig'de sezon 19 Mayıs 2019'da yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.


    1. 9.7.2018 10:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    1. Lig'de fikstür çekimi yarın yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN