Demir’de Kutlu dönemi – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Demir’de Kutlu dönemi

    Demir’de Kutlu dönemi

    ekibinin başkanı, Kutlu’ya güvenlerinin tam olduğunu kaydetti.

    'da teknik direktörlük görevine getirildi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Başkan Murat Sancak ve Sportif Direktör Tanju Çolak ile el sıkışan Kutlu'nun 2018-2019 sezonunda takımın başında olacağı duyuruldu. Başkan Sancak, "Ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok değerli hocamız ile yeni sezonda bizimle çalışması noktasında anlaşmaya vardık. Demirspor'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlk başta söylediğim gibi sabır ve sağlam temeller atarak ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.
    1. 9.7.2018
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