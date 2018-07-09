Altınordu Erzurum'a gitti – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Altınordu Erzurum'a gitti

    Altınordu Erzurum'a gitti

    1'inci Lig temsilcisi Altınordu, 'deki birinci etap hazırlıklarını tamamlayarak Erzurum kampı için kentten ayrıldı.

    Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki 6 gün süren çalışmalar biterken, kırmızı-lacivertliler 9-23 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da pusuya yatacak. İki haftalık süreçte 4 hazırlık maçı oynayacak olan temsilcisi, 11 Temmuz'da Kayserispor, 15 Temmuz'da ile özel provalara çıkacak. Altınordu'nun rakiplerinden birinin ise pilot takım FK olması bekleniyor.

    İlk etap kamp çalışmalarının faydalı geçtiğini belirten teknik direktör , "Futbolcularımızın çalışmalarından son derece memnunuz. Test uygulamalarımız iyi geçti. Gelecek ay yapacağımız ikinci kontrollerde takımı nereye taşıdığımızı daha net göreceğiz. Erzurum kampında saha içi uyum ve taktiksel çalışmalar yapacağız, dört hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. 15 gün sürecek kampta lige hemen hemen hazır hale geleceğimizi umuyorum. İyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

    ERHAN YARIN KAMPTA
    Altınordu'nun dış transferde Karşıyaka'dan kadrosuna dahil edip 3 yıllık imza attırdığı kaleci Erhan Erentürk, yarın Erzurum kampına katılacak. Formayı sırtına geçirip Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile birlikte objektif karşısına geçen 23 yaşındaki file bekçisi, "Bir üst ligde oynama hayalime olumlu yanıt veren Karşıyaka'ya çok teşekkür ederim. Karşıyaka, benim profesyonel kariyerimin başladığı yer. Orada gerçekten güzel günler geçirdim. Bugün Altınordu ile sözleşme imzalıyorsam, bunda bana güvenen, bana şans veren Karşıyaka'nın payı çok büyük. Altınordu ise gerçekten hayal ettiğim bir kulüptü. Altınordu'da başarılı bir dönem geçirerek şampiyonluğa giden yolda katkı sağlamak istiyorum" dedi.

    KERİM AVCI DEMİR'E
    Altınordu'da yeni sezon öncesi alacağı zammı beğenmemesi nedeniyle satış listesine konulan Kerim Avcı'nın 'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Sözleşmesinde, "300 bin TL getirirse serbest kalır" maddesi olan gurbetçi futbolcunun önümüzdeki günlerde Adana ekibiyle resmi mukavele imzalaması bekleniyor. Öte yandan Şeytan, Belçika'da FC , Roda, RSC Verviers'te forma giyen 24 yaşındaki sol bek Kahraman Demirtaş edilip Niğde Anadolu FK'ya kiraladı.

    1. 9.7.2018 15:05
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