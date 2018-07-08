Kerim listede – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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HEPSİ
    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kerim listede

    Kerim listede
    'da 'nın satış listesine konulduğu bildirildi. Kulübünden yapılan açıklamada, 'nın 700 bin liralık sözleşme bedelinde artış istediği ve 100 bin liralık zammı kabul etmediği belirtildi.
    1. 8.7.2018
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