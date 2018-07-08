Altay 3 peşinde
Siyah-beyazlıların hocası Avcı, takımın son iki sezonda üst üste şampiyon olduğunu hatırlatıp, “Hedef sezon sonu Süper Lig’e çıkmak olacak” dedi.
ÇOK ÜMİTLİYİM
UEFA Pro Lisansı'na sahip en genç teknik direktör olan Alper Avcı, Erzurum kampının verimli geçtiğini dile getirdi. Çalışmaları 27 kişilik kadroyla sürdürdüklerini belirten Avcı, "Tüm hazırlıklarımızı üst lige yükselmek için yapıyoruz. Kampta çok kısa süre geçmesine rağmen takımın eskileri ve yenileri kaynaştı. Kaliteli yabancılar aldık, oyuncu grubu burayı sahiplendi. Çok ümitliyim. İyi bir takım izleteceğiz" dedi.
- 8.7.2018
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
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