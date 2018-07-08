Altay 3 peşinde – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    3 peşinde

    Altay 3 peşinde

    Siyah-beyazlıların hocası Avcı, takımın son iki sezonda üst üste şampiyon olduğunu hatırlatıp, “Hedef sezon sonu ’e çıkmak olacak” dedi.

    1. Lig'e 7 yıl sonra dönen 'da teknik direktörlüğe getirilen Alper Avcı, yeni sezonda hedeflerinin 'e yükselmek olacağını söyledi. Siyah-beyazlı kulübün son iki sezonda 3. ve 2.Lig'de şampiyon olduğunu hatırlatan genç hoca, "Altay'ın hedefi her zaman bulunduğu konumda en iyi olmaktır. Biz de üst lige yükselmek istiyoruz. Hak ettiğimiz Süper Lig'e için mücadele edeceğiz" dedi.

    ÇOK ÜMİTLİYİM
    Pro Lisansı'na sahip en genç teknik direktör olan , kampının verimli geçtiğini dile getirdi. Çalışmaları 27 kişilik kadroyla sürdürdüklerini belirten Avcı, "Tüm hazırlıklarımızı üst lige yükselmek için yapıyoruz. Kampta çok kısa süre geçmesine rağmen takımın eskileri ve yenileri kaynaştı. Kaliteli yabancılar aldık, oyuncu grubu burayı sahiplendi. Çok ümitliyim. İyi bir takım izleteceğiz" dedi.
    1. 8.7.2018
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