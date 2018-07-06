Zeki, Lille’ye imza atıyor
İstanbulspor'un sağ beki Zeki Çelik, Lille'ye transfer oluyor. 21 yaşındaki oyuncu, bugün Fransa'da sağlık kontrolünden geçecek. İstanbulspor'un Zeki'den 3 milyon euro gelir elde edeceği öğrenilirken; yarısının yetiştiği kulüp Bursa'ya verileceği belirtildi.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
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sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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