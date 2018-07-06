Zeki, Lille’ye imza atıyor – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Zeki, ’ye imza atıyor

    Zeki, Lille’ye imza atıyor
    İstanbulspor'un sağ beki , 'ye transfer oluyor. 21 yaşındaki oyuncu, bugün 'da sağlık kontrolünden geçecek. İstanbulspor'un Zeki'den 3 milyon euro gelir elde edeceği öğrenilirken; yarısının yetiştiği kulüp 'ya verileceği belirtildi.
    1. 6.7.2018
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