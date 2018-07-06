Tanju Çolak Demir’e geldi
Adana Demir'de geçtiğimiz gün başkanlığa seçilen Murat Sancak, sportif direktörlüğe Tanju Çolak'ı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda sportif direktörlük görevine eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
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sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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