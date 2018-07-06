Tanju Çolak Demir’e geldi – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Demir’e geldi

    Tanju Çolak Demir’e geldi
    'de geçtiğimiz gün başkanlığa seçilen Murat Sancak, sportif direktörlüğe 'ı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda sportif direktörlük görevine eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
    1. 6.7.2018
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