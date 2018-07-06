Özer feshetti – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Özer feshetti

    Özer feshetti
    1. Lig'de mücadele edecek 'da, ile yollar ayrıldı. Alacaklarına karşılık sözleşmesini anlaşmalı olarak fesheden 31 yaşındaki oyuncunun, yeni takımının kısa sürede belli olması bekleniyor.
    1. 6.7.2018
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