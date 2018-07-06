Demirören’e Altay ziyareti – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Demirören’e ziyareti

    Demirören’e Altay ziyareti
    Spor Toto 1. Lig'e 7 yıl aradan sonra dönen 'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Başkanı 'i ziyaret etti. Siyah- beyazlı kulübün mali ve hukuksal sorunlarının yanı sıra tesisleşme ile altyapı hamlesinin gündemdeki konular olduğu belirtildi.
    1. 6.7.2018
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