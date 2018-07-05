Serkan Altay’da kaldı – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Serkan ’da kaldı

    Serkan <a href="/index/altay?id=e6f757e5-c6c7-470f-92d7-6a4c0b194673" class="" rel="tag">Altay</a>’da kaldı
    1. Lig'in yeni takımı 'da takımdan ayrılması gündeme gelen sol bek Serkan Sözmen kadroda kaldı. Kastamonu'nun ilgilendiği 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Sportif Direktör Özden Töraydın, "Sol bek arayışımız yok, Serkan'a güveniyoruz" açıklamasını yaptı. Serkan, geçen sezon 33 maçta oynadı.
    1. 5.7.2018
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