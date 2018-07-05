Manisa’da rekor var – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’da rekor var

    Manisa’da rekor var
    1. Lig'den düşen 'da kombinelere olan ilgi kulübün yüzünü güldürdü. Camianın 'Diriliş Sezonu' olarak adlandırdığı yeni sezon öncesi Makukula probleminin de çözülmesiyle satışlarda rekora koşuluyor. Daha önce ortalama 350 olan satış, bu sezon şimdiden 900'ü bulmuş durumda.
    1. 5.7.2018
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