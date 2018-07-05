Gökhan Turgutlu’da – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

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    <a href="/index/gokhan?id=9faec8de-b72a-4a13-b8e8-0e7aa21af817" class="" rel="tag">Gökhan</a> <a href="/index/turgutlu?id=7f7f48e2-398f-421b-9836-3f54b4273980" class="" rel="tag">Turgutlu</a>’da
    3. 'de mücadele eden , Sultanbeyli'yle 3. playoff'u oynayan orta saha oyuncusu 27 yaşındaki Cingirt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. geçen sezon 35 maçta 4 gol attı.
    1. 5.7.2018
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