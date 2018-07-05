Giresunspor golcü arıyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Giresunspor golcü arıyor

    Giresunspor golcü arıyor
    Giresun Başkan Yardımcısı Nahid Yamak, transferde golcü peşinde olduklarını söyledi. Yamak, "Eksik mevkilerimiz var. Özellikle forvette bizi hedefe taşıyacak çok iyi bir istiyoruz" bilgisini verdi.
    1. 5.7.2018
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