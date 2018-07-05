Fikstür çekimi 10 Temmuz’da – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fikstür çekimi ’da

    Fikstür çekimi <a href="/index/10-temmuz?id=42230e9f-78e0-4a6c-a3a6-868b49570c44" class="" rel="tag">10 Temmuz</a>’da
    SPOR Toto 1. fikstür çekimi günü saat 15.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek. 2. ve 3. 'de fikstür çekimi ise 17 Temmuz günü saat 15.30'da yapılacak.
    1. 5.7.2018
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