Demirspor’da Sancak dönemi – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Demirspor’da Sancak dönemi

    Demirspor’da Sancak dönemi
    Demirspor'da yeni başkan iş adamı oldu. Çoğunluğa bakılmaksızın yapılan genel kurulda iki adaydan Tekin Yıldız hakkından feragat ederken seçime tek listeyle gidildi. Murat Sancak, "Herkes taşın altına elini sokmalı. Şu an için 37 milyon lira borç gözüküyor" dedi.
    1. 5.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Demirspor’da Sancak dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN