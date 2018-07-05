Başarmamak mümkün değil – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    mümkün değil

    Başarmamak mümkün değil
    2. Lig'in iddialı takımı 'da efsane Başkan İsmail Uyanık, şehirdeki birlik havasına vurgu yaptı. Uyanık, "Samsunspor, 'un en büyük kazancıdır. Takımımız siyasileri ve kentin yönetimini kazanmıştır. Burada mümkün değil" diye konuştu.
    1. 5.7.2018
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