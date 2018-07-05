Adana güç depoluyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    güç depoluyor

    Adana güç depoluyor
    Yeni sezona 'da hazırlanan 1. Lig ekibi , kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. gözetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular kuvvet ve dayanıklılık hareketlerinden oluşan ve yaklaşık 1 saat 30 dakika süren bir çalışma yaptı.
    1. 5.7.2018
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