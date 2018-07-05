Adana Demirspor'da sportif direktörlüğe Tanju Çolak getirildi – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da sportif direktörlüğe getirildi

    <a href="/index/adana-demirspor?id=8a1f2b07-5c2f-4b97-a615-bfe2475b4abf" class="" rel="tag">Adana Demirspor</a>'da sportif direktörlüğe <a href="/index/tanju-colak?id=41de5ded-b3b5-474e-875a-8d93f68bfb56" class="" rel="tag">Tanju Çolak</a> getirildi

    1. Lig takımlarından 'un sportif direktörü oldu.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, " Kulübü Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda, sportif direktörlük görevine eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı getirilmiştir." ifadesi kullandı.

    Mavi-lacivertlilerin dün düzenlenen olağanüstü genel kurulunda, başkanlığa Murat Sancak seçilmişti.


    1. 5.7.2018 15:13
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