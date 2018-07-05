Adana Demirspor'da sportif direktörlüğe Tanju Çolak getirildi
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un sportif direktörü Tanju Çolak oldu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda, sportif direktörlük görevine eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak getirilmiştir." ifadesi kullandı.
Mavi-lacivertlilerin dün düzenlenen olağanüstü genel kurulunda, başkanlığa Murat Sancak seçilmişti.
- 5.7.2018 15:13
- Adana Demirspor'da sportif direktörlüğe Tanju Çolak getirildi
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Tolga Ciğer'e kapılar kapandı
Toplam 3
Yorum
Yasama Gönderin ya da bir yıl tesislere almayıp antrenmana katılmadığı için cezasını kesilsin.
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Olimpik Atıcılık
Toplam 5
Yorum
orhan 152 466 ))) rekor
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Akhisarspor'da Rodallega ısrarı! Trabzon'dan haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı 1,5 EURO MUSTAFA YUMLU ...okey
Adana Demirspor'da sportif direktörlüğe Tanju Çolak getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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