Altınordu'nun hedefi Süper Lig – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nun hedefi

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>'nun hedefi <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'nun teknik direktörü , "Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirdik ancak artık herkesin arzu ettiğini yapıp 'e yükselmeliyiz." ifadesini kullandı.

    Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 'nun geliştirdiği öz kaynak modeliyle Avrupa'da "Üç büyükler"den sonra en fazla tanınan Türk kulübü olduğunu savunarak, 2012'de yola çıkarken armasını her gün daha yükseğe taşımayı hedeflediklerini belirtti.

    'in bu açıdan önemli bir basamak olduğunu, Altınordu markasını dünyada saygıyla tanınan bir konuma yükseltmek istediklerini dile getiren Eroğlu, son 4 sezonda 3 kez play-off'u son hafta kaçırdıklarını belirterek, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Bu defa daha az hata yapıp, daha fazla motive olarak hedefimize ulaşmayı planlıyoruz. Altınordu herkes için sempatik bir marka. Türk gençlerine sunduğumuz şans ve duyduğumuz güven, kadromuzda yabancı olmaması ve ortaya koyduğumuz felsefe, rakiplerimizden ayrı konumlanmamızı sağladı. Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirdik ancak artık herkesin arzu ettiğini yapıp 'e yükselmeliyiz."

    Geçen sezon 17 farklı genç isme forma şansı verdiklerini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

    "Çağlar Söyüncü ve 'in ardından bu kez Erce Kardeşler ve Barış Alıcı'yı Türk futbolunun vitrinine çıkardık. Her oyuncunun gelişimini üst seviyeye çıkardık. Yarışmacı kimliğimiz korurken, her takımda 10 yabancının bulunduğu bir ligde bunları başarmak ciddi bir planlama gerektiriyor. Yeni sezonda da bu felsefemizden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz."

    1. 4.7.2018 11:11
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