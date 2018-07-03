Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Litvanya ekibi Atlantas'ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Koç'u iki yıllığına renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Altınordu, Belçika doğumlu Anıl Koç'u transfer etti.
Futbola Belçika'nın Anderlecht takımında başlayan, Charlton, Saint Truiden, FC Eindhoven, Antalyaspor ve son olarak Atlantas ekibinde forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Koç, Altınordu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç, Altınordu'nun gelişimi için en iyi kulüp olduğunu belirterek, "Burada kendimi ispatlayacağım. En iyi katkıyı vermek ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyorum. Sezon açılışında çok güzel bir tablo yaşandı. Bunun 34. hafta sonuna kadar bu şekilde devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Altınordu daha önce Gazişehir Gaziantep'ten Sinan Osmanoğlu, Denizlispor'dan Hüseyin Atakan Üner, Manisaspor'dan Mehmet Enes Sığırcı, Bandırmaspor'dan David Deniz Kılınç ve Almanya'nın Viktoria Köln takımından Kemal Rüzgar'ı renklerine bağlamıştı.
- 3.7.2018 12:37
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Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
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Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
Yorum
Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
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Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
Yorum
Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
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