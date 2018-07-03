Altınordu Anıl Koç'u renklerine bağladı – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'u renklerine bağladı

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a> <a href="/index/anil-koc?id=d2e9b938-be18-4e25-a97f-defb45b6e50d" class="" rel="tag">Anıl Koç</a>'u renklerine bağladı

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , Litvanya ekibi Atlantas'ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 'u iki yıllığına renklerine bağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren , doğumlu 'u transfer etti.

    Futbola 'nın Anderlecht takımında başlayan, Charlton, Saint Truiden, FC Eindhoven, ve son olarak Atlantas ekibinde forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Koç, ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç, Altınordu'nun gelişimi için en iyi kulüp olduğunu belirterek, "Burada kendimi ispatlayacağım. En iyi katkıyı vermek ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyorum. Sezon açılışında çok güzel bir tablo yaşandı. Bunun 34. hafta sonuna kadar bu şekilde devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Altınordu daha önce Gazişehir Gaziantep'ten Sinan Osmanoğlu, Denizlispor'dan Hüseyin Atakan Üner, Manisaspor'dan Mehmet Enes Sığırcı, Bandırmaspor'dan David Deniz Kılınç ve 'nın Viktoria Köln takımından Kemal Rüzgar'ı renklerine bağlamıştı.


    1. 3.7.2018 12:37
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