Altay şov yaptı – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Altay şov yaptı

    Altay şov yaptı
    SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da dün çifte imza sevinci yaşandı. İzmir ekibi prensipte anlaştığı Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic'e, dün 2 yıllık resmi sözleşme imzalattı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu imza attıktan sonra takımın Erzurum kampına gitti. Takımda 5'inci yabancı futbolcu olan Aganovic, "Şampiyonluk için geldim" dedi.

    ERZURUM'A GİTTİ
    Günün ikinci imzasını MKE Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki savunma oyuncusu Gencer Cansev attı. Bir yıllık sözleşmeye imza atan Gençer, şampiyonluklara alışık olduğunu belirterek, Altay'a yeni bir kupa kazandırmak için gayret edeceğini kaydetti. Gençer Cansev de kampına katıldı.
    1. 3.7.2018
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