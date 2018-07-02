Mirkan Aydın Suudi Arabistan'a transfer oldu – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
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    'a transfer oldu

    <a href="/index/mirkan-aydin?id=764e6fd5-1594-4eac-91e2-c50be3cc1452" class="" rel="tag">Mirkan Aydın</a> <a href="/index/suudi-arabistan?id=5358b943-c177-4a7e-8841-7f79b52f737a" class="" rel="tag">Suudi Arabistan</a>'a transfer oldu

    Spor Toto 1'inci Lig ekibe Altınordu'da sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan golcü , yeni sezon öncesi 'ın Ohod Al-Medina kulübüne transfer oldu.

    Kırmızı-lacivertli formayla 13 gol atarak dikkat çeken Mirkan'ın yeni kulübüyle 2 yıllık anlaşma yaptığı, ilk sezon 400 bin dolar, ikinci yıl ise 530 dolar yıllık ücret alacağı öğrenildi. Altınordu'nun geçen sezon Almanya 3'üncü Lig ekibi Preussen Münster'den transfer ettiği 30 yaşındaki futbolcu transferi sonrası Altınordu'ya teşekkür etti.

    Teknik direktör 'nu arayan Mirkan, "Tüm kulüp personeline, aşçısından başkanına kadar herkese teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde bu yaşımda büyük imkanlara kavuştum. Altınordu'ya gelmesem bu çıkışı yakalayamazdım. Almanya'da 3'üncü Lig'de devam etseydim böyle bir transfere imza atamazdım. Kariyerimde bir dönüm noktası yaşadım. Altınordu'yu unutmayacağım, gönlüm hep sizinle. Bir gün tekrar geri dönmek isterim" dediği öğrenildi.

    1. 2.7.2018 11:46
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