Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan: "Süper Lig'e oynayacak bir kadro oluşturduk" – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Altınordu Başkanı : "'e oynayacak bir kadro oluşturduk"

    Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan: "Süper Lig'e oynayacak bir kadro oluşturduk"

    1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı , yeni sezonda hedeflerinin Spor Toto 'de mücadele etme hakkı elde etmek olduğunu söyledi.

    Özkan, Selçuk ilçesindeki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla bir araya geldi.

    Burada futbolculara yönelik bir konuşma yapan Özkan, 7 yıl önce yola çıktıklarında hedeflerini, "2023 yılında şampiyonluğu" olarak belirlediklerini anımsattı.

    Çok iyi bir kadroya sahip olduklarını aktaran Özkan, "Yeni dönemde Süper Lig'e oynayacak bir kadro oluşturduk ve bu kez doğrudan şampiyonluğa oynayacağız." diye konuştu.

    Teknik direktör ise Altınordu adının geçtiği her yerde iddia ve mücadelenin olduğuna dikkati çekti.

    Son 4 sezonda üç kez play-off etabında yer alma hakkını son haftada kaybettiklerini hatırlatan Eroğlu, "Ligin ikinci yarısındaki çıkışlarımız ipi göğüslememize yetmedi. Bu kez sezona çok iyi başlayıp, o şekilde bitirmek istiyoruz. Kadro yapımız bunu başaracak kalitede. Altınordu, 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacaktır." ifadelerini kullandı.

    1. 2.7.2018 22:44
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