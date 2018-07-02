Adanaspor 4 yerli transfer edecek

Arslan, "Şu an 6 yabancımız var. Biz 5 yabancı kullanacağız bu sene. Çünkü 5 yabancıyı tribüne gönderdiğimizde bu kulübe hem mali olarak yük geliyor hem de futbolcuların psikolojisi bozuluyor. Daha çok yerli transferi düşünüyoruz. 4 yerli transferi yapacağız. Sol bek, orta saha, sağ ön ve santrforla transferi kapatacağız" dedi.