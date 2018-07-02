Adanaspor 4 yerli transfer edecek – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    4 yerli edecek

    Adanaspor 4 yerli transfer edecek

    1. Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen 'da yeni , politikaları hakkında bilgi verdi.

    Arslan, "Şu an 6 yabancımız var. Biz 5 yabancı kullanacağız bu sene. Çünkü 5 yabancıyı tribüne gönderdiğimizde bu kulübe hem mali olarak yük geliyor hem de futbolcuların psikolojisi bozuluyor. Daha çok yerli transferi düşünüyoruz. 4 yerli transferi yapacağız. Sol bek, orta saha, sağ ön ve santrforla transferi kapatacağız" dedi.
    1. 2.7.2018
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